El Quart comença amb bon peu la defensa del títol de Lliga Catalana EBA

Tot i que «revalidar el títol no és prioritari», en paraules del tècnic Carles Ribot, el Quart va començar amb bon peu la defensa del títol de la Lliga Catalana EBA després de guanyar a la pista de la Unió Esportiva Mataró en el primer partit de la lligueta (67-84). Els quartencs es van començar a distanciar del seu rival en el segon quart i, tot i que els mataronins van aproximar-se cap al final, els de Ribot van acabar guanyant el partit.

El Quart es presentava en aquest primer partit oficial amb la notable baixa de Roger Serra, cosa que va fer que el jugador del filial Ebraim Sima pogués jugar alguns minuts amb el primer equip.

El partit va començar igualat i ho demostra el 22-22 al final del primer quart. Però uns visitants més encertats des de la línia de tres van fer que els quartencs comencessin a agafar avantatge en el marcador i tenir un marge de vuit punts al descans (39-47). En el tercer període, els de Ribot van fer una bona defensa i córrer bé la pista per tenir un avantatge de més de 10 punts. Semblava que el Quart ja tenia encarrilat el partit, però els locals es van posar a sis punts a falta de 7 minuts per acabar el partit. Tot i així, els visitants no van sentir-se pressionats en cap moment i van acabar emportant-se el triomf (77-84).

El Quart descansa en el segon partit de la lligueta, i es veurà les cares amb el Mataró Boet en l'última jornada, el pròxim dissabte en el pavelló de Quart. En cas que els de Ribot acabin la lligueta en primera posició, es classificaran per als quarts de final de la Lliga Catalana EBA, que es disputarà a partit únic el pròxim 1 de novembre. Abans, els quartencs hauran d'encetar una nova temporada a la Lliga EBA. Serà el 21de setembre a Saragossa, a la pista de l'Alfidén.