El Peralada perd per la mínima després de desaprofitar moltes ocasions de gol

El retorn del Peralada a Tercera Divisió al camp municipal empordanès no ha estat profitós per a l'equip local, malgrat que ha disposat de nombroses ocasions per a marcar davant del Santfeliuenc (0-1). Una bona mostra d'així ha arribat en el minut 5 quan Arnau Ortiz ha volgut posar a prova el porter visitant però el seu xut ha sortit massa alt. Dos minuts després, una combinació entre Xavi Ferron i Marc Medina ha estat a punt d'acabar en gol, però la pilota no ha volgut entrar.

Els visitants han fet el seu partit, aguantant prou bé els atacs empordanesos fins que Romo, en el minut 33, ha pogut batre David Roca amb un xut que ha anat al pal curt i ha acabat entrant. A la segona part, el partit s'ha trencat i el marcador es podia haver bellugat de qualsevol dels dos costats, però el Santfeliuenc ha aguantat bé el 0-1 fins al final.