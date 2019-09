Leclerc s'adjudica una insòlita «pole» a Monza i Sainz sortirà setè

Charles Leclerc (Ferrari) va aconseguir la pole, quarta de l'any i segona consecutiva, per a la carrera del Gran Premi d'Itàlia, la catorzena cita del Mundial de Fórmula 1, i sortirà seguit pels dos Mercedes, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) començarà setè. En una de les classificacions més estranyes dels últims temps, amb tots els cotxes excepte els de Sainz i Leclerc sense ser capaços d'arribar a temps a l'última volta -van sortir de box amb el temps tan just, que no van arribar a passar la línia d'arribada-, el pilot del Principat es va garantir la pole per davant del líder del campionat, el britànic Lewis Hamilton (Mercedes), i el finlandès Valtteri Bottas (Mercedes).

Per la seva part, l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) tancarà la segona fila de graella, i Sainz (McLaren), obrirà la quarta. El pilot espanyol va assegurar que s'està arribant a una situació de «ridícul» en les sessions de qualificació, afirmant que no té sentit que tots els cotxes esperin fins a l'últim moment per agafar el rebuf. «Crec que s'està arribant a un punt que és una mica ridícul per a la televisió. Hi haurà gent a la qual li agradi per veure el xou de qui farà la volta i qui no, i hi haurà gent que pensarà perquè existeix la classificació. Jo ja havia completat una volta, i hi havia dos o tres cotxes que encara no l'havien completat i han preferit no fer-la, sembla», va assenyalar en declaracions a Movistar F1.

Després de l'accident de Kimi Raikkonen, els pilots van esperar fins l'últim minut en l'intent d'arribar a la seva última volta, una situació rocambolesca que va provocar que només Sainz i el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), que es va fer amb la posició preferent, aconseguissin arribar a temps. «El rebuf és entre mig segon i set dècimes, per això tots volem rebuf, perquè si no el tenim, perdem mig segon. Quan ja no et serveix el rebuf, és quan no faràs la volta. Sabia que tenia un marge de tres segons; quan m'han dit que tenia tres segons i que ningú sortia m'he dit: perquè vaig jo? Sabia que el que anava darrere de mi no faria la volta», confessava Sainz. Darrere Leclerc, Hamilton, Bottas i Vettel, es van classificar Daniel Ricciardo (Renault) i Nico Hulkenberg (Renault). Max Verstappen (Red Bull) sortirà últim.