La selecció espanyola de bàsquet va firmar ahir una sòlida victòria davant Sèrbia (81-69) en el darrer partit de la segona fase del Mundial de la Xina que li ha garantit el lideratge del Grup J. Tot, després d'un duel on va firmar els seus millors minuts del torneig per citar-se, en quarts, amb Polònia, el pròxim dimarts. A més, s'assegura no creurar-se amb Estats Units fins la final, si aquests no perden demà.