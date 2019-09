Debut i or per a Marina González en la Copa del Món de gimnàstica

Marina González, gimnasta del Salt Gimnàstic Club i que s'entrena al CAR de Madrid, es va proclamar ahir campiona en l'aparell de terra a la Copa del Món de gimnàstica artística en la final disputada a Szombathley, Hongria. González, que el desembre farà 17 anys, va ser convocada per la selecció espanyola per primer cop per disputar aquesta Copa del Món. Primera convocatòria i primer or per a la gimnasta de Malgrat de Mar, que va acudir a la cita amb la intenció d'agafar rodatge i provar-se davant les millors gimnastes del món. Però la seva actuació, gairebé impacable en la final, la va fer pujar al lloc més alt del podi amb una puntuació de 12,866, per davant la britànica Emilit Thomas i l'ucraïnesa Angelina Radivilova. El resultat fa que a González se li obrin les portes per anar convocada amb la selecció per disputar els pròxims Mundials, que se celebraran a Stuttgart entre el 4 i el 13 d'octubre.