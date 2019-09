El botxí de l'any passat, primer obstacle per al Bàsquet Girona a la Lliga Catalana LEB

El Bàsquet Girona es posa en marxa de forma oficial aquesta tarda a Fontajau (19 h) després de tornar a la feina el passat 19 d'agost. Ho fa a la Lliga Catalana LEB i davant el rival que la temporada anterior va convertir-se en el seu botxí en la final d'aquesta competició: El Torrons Vicens L'Hospitalet. Un torneig que servirà per posar a prova el conjunt entrenat per Àlex Formento davant adversaris de la seva mateixa lliga abans de l'inici de la LEB Plata dia 21 d'aquest mes a Fontajau contra el Menorca.

El tècnic barceloní va destacar a la prèvia del partit que des que van començar la pretemporada tenen marcada la data d'avui, en l'estrena de l'equip en competició oficial. Formento subratllava que l'equip té «il·lusió de fer un molt bon partit i de començar a demostrar la identitat que volem d'equip agressiu i que va a totes durant els 40 minuts i que es mostra competitiu davant qualsevol equip».

De fet, el rival de demà ja es va estrenar de forma oficial el passat dijous, en la primera jornada de la competició, on els gironins descansaven. Els barcelonins van aconseguir un triomf de prestigi davant l'únic equip català que jugarà aquest any a LEB Or, el Força Lleida (80-79). Els lleidetans seran el rival dels de Fontajau en el partit que tancarà la primera fase de la competició dilluns. Del rival d'aquesta tarda, Formento diu que és «complicat i que fa pinta que farà les coses bé aquesta temporada. L'Hospitalet és un equip que té molts macenismes agafats de la temporada anterior, ja que la base de jugadors és la mateixes i, a més, han fet bons fitxatges».

En cas que el Bàsquet Girona aconseguís acabar entre els dos primers del grup disputaria la final a qautre el pròxim cap de setmana amb els dos primers classificats de l'altre grup, on hi ha el Pardinyes Lleida, el Barça i el Prat, qui dimecres es va imposar a la pista dels lleidetans (75-85) en el primer partit d'aquest grup.