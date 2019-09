El Banyoles debuta a casa contra el Granollers en el retorn a Tercera

Després de caure a l'Olímpic de Terrassa (3-1) «pagant la novetat» en el seu retorn a Tercera Divisió, el Banyoles intentarà aquesta tarda redreçar el rumb en el debut a casa contra el Granollers (20.30 hores). Els homes d'Adam Fontes, però, no ho tindran gens fàcil. I és que els vallesans, que venen d'empatar davant del Sant Andreu (1-1) en la primera jornada, plantraran cara per tornar a aspirar a la zona del play-off una temporada més. El tècnic alt-empordanès apostarà pel 4-3-3 per debilitar el seu adversari.