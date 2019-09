Víctor Font, sobre el cas Neymar: «És un ridícul institucional»

L'empresari Víctor Font, impulsor de la precandidatura a les eleccions del FC Barcelona «Sí al futur», va qualificar de «ridícul institucional espectacular» el fitxatge frustrat de Neymar Jr. pel club blaugrana i va criticar la «retransmissió en directe» de les negociacions perquè fructifiqués el retorn del brasiler. En un acte en el qual va presentar el projecte per impulsar el vot electrònic, el precandidat va repassar alguns dels aspectes de l'actualitat del club, marcada pel retorn frustrat del brasiler i la situació de l'argentí Lionel Messi, després que transcendís que en el seu contracte té la possibilitat de rescindir cada 30 de juny l'acord signat el 2017. Sobre l'operació Neymar, Font va qüestionar la política esportiva de la junta directiva actual per intentar tancar una operació abundosa econòmicament en un moment en què el president, Josep Maria Bartomeu, afronta els seus dos últims anys de mandat. «En un moment en què la legislatura es va acabant, hem de conèixer on estem, quin és el nivell real d'endeutament. Què devem, a qui li ho devem i quants diners devem. Cal ser més transparents. En aquest context ens plantegem fer la pilota més gran amb Neymar?», va lamentar. En aquest sentit, a Font l'ha sorprès «tot», especialment el fet que els socis i els mitjans de comunicació visquessin «una retransmissió en directe de tot el que estava passant» en relació amb el possible fitxatge del jugador del París Saint-Germain i va afegir: «Va ser un ridícul institucional espectacular».