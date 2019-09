Les proves determinaran si la mort de Blanca va ser natural o voluntària

Les proves toxicològiques que estan realitzant els forenses de l'Institut Anatòmic Forense sobre el cadàver de l'exesquiadora Blanca Fernández Ochoa determinaran si la seva mort va ser natural o voluntària, després de descartar-se que es produís de forma violenta, van indicar a Europa Press fonts de la recerca. L'informe preliminar d'autòpsia es donarà per conclòs previsiblement en les pròximes hores, una vegada concloguin totes les proves patològiques i toxicològiques. Les mateixes fonts van indicar que els resultats podrien trigar setmanes. En les proves patològiques s'examinaran òrgans del cos, mentre que en les toxicològiques la possible presència de medicaments que va poder ingerir. L'autòpsia es realitza a instàncies de la recerca que condueix el jutge de Primera Instància i d'Instrucció número 5 de Collado Villalba, que ha enviat un forense a l'examen del cadàver. El cos de l'exmedallista olímpica es troba en avançat procés de descomposició. Una vegada acabi l'examen forense, el cos serà lliurat a la família, el desig de la qual és incinerar l'esportista olímpica. El seu cadàver va ser trobat dimecres passat en una zona pròxima al Pico de la Peñota, una muntanya situada a la vall de la Fuenfría de Cercedilla. «Estem tots destrossats. Ha estat terrible. Estem esperant que ens lliurin el cos perquè és complicada la identificació. No ens importa com hagi mort, per què ha passat o què ha pres, el més dur és que ja no hi sigui», va dir la seva germana Lola.