L'Olot desitja allargar el bon moment en plenes Festes del Tura

Avui, a les 6 de la tarda, l'Olot rep al Municipal el Lleida de Molo. Els resultats i les sensacions que han transmès els olotins en els dos primers enfrontaments de Lliga són gairebé immillorables. Una victòria a casa per 1 a 0 davant l'Ebro i un empat a zero en un camp complicat com el del Cornellà permeten als de Garrido sumar 4 punts de 6 possibles. Aquesta tarda tenen l'oportunitat de seguir amb la bona dinàmica i celebrar de la millor manera les festivitats de la ciutat: les Festes del Tura. «Demano a l'afició que estigui amb nosaltres. Estem de festa i volem reivindicar la ciutat a través del nostre equip de futbol. Hem d'estar junts i esperem festejar el fet de poder celebrar 7 punts de 9 possibles», encoratja Raúl Garrido a l'afició. El rival de l'Olot no és precisament dels assequibles del grup (si és que n'hi ha). S'enfrontarà al Lleida, un dels gegants de la competició, que lluita una temporada més per assolir el tan anhelat ascens a la Segona A.

L'equip entrenat per Molo, exjugador del club, va començar la Lliga guanyant 1 a 2 al València Mestalla, però l'anterior jornada van ensopegar amb La Nucia, actual líder, a casa (0 a 2). «Aquest equip fa igual de por o més que altres temporades. Han perdut jugadors importants i venen de perdre a casa, però voldran reivindicar-se», adverteix el tècnic olotí, qui afegeix que la del Lleida «és una plantilla amb molts canvis però construïda amb jugadors experts, contrastats i de qualitat. Han canviat peces, però estan fent les coses bé». Tots els nous reforços del conjunt volcànic estan disponibles per jugar. Salinas ja es va estrenar al camp del Cornellà, mentre que Arnau Comas, Peque i Soler podrien tenir avui els seus primers minuts amb l'equip. L'únic dubte que té Garrido és el de Blázquez, que pateix molèsties musculars. D'aquesta manera, Soler podria fins i tot debutar i substituir-lo a l'onze inicial.