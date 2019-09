L'escenari ideal perquè el Llagostera exhibeixi la seva gran competitivitat

El Llagostera, que ha començat amb força la temporada del seu retorn a la Segona B, sumats quatre dels sis primers punts en joc, visita el sempre complicat camp del Prat. «Hem de repetir la mentalitat i les ganes de voler guanyar que vam tenir contra l'Ejea, malgrat que se'ns compliqués el partit, i millorar també les errades infantils que vam cometre», explica Oriol Alsina, convençut del marge de millora (lògic) del seu equip. «Encara necessitem temps per cohesionar el vestidor amb tots els fitxatges que han arribat i perquè els jugadors nous, sobretot els últims que han aterrat, vagin assimilant el que el cos tècnic vol. Però en aquesta situació s'hi troben molts equips», afegia el tècnic d'un Llagostera que ja sap quines garrofes s'hi donen, al camp del seu rival. «Sabem que els partits contra el Prat sempre són molt igualats i molt complicats, seran petites coses les que decantin la balança cap a un costat o cap a l'altre. És un bloc molt sòlid i molt compacte, està molt ben treballat per part de Dólera i el seu cos tècnic. És un equip al qual és molt difícil marcar gol, fort en l'estratègia ofensiva i defensiva i amb jugadors amb conduccions molt ràpides». El Prat encara no sap què és guanyar i només suma dos punts.