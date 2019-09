Banyoles serà aquest cap de setmana, un cop més, la capital del triatló. La capital del Pla de l'Estany acull el Triatló Internacional per novè any consecutiu, que durant el cap de setmana inclourà la Copa del Món de Triatló i la Copa del Món de Paratriatló. A més a més, es disputarà el Campionat de Catalunya i una classificatòria per al Campionat d'Espanya. A la imatge, l'alcalde, Miquel Noguer, amb els gironins Genís Grau i Anna Godoy.