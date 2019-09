Joel Arumí arriba al Figueres i Medinilla jugarà a La Jonquera

La U.E. Figueres ha anunciat la incorporació del jove lateral esquerre Joel Arumí procedent de l'Olot. L'osonenc, de dinou anys, va ser format al futbol base olotí, encara que la temporada passada va complir el seu tercer any de juvenil sota les ordres de l'argentí Martín Pose al C.F. Damm com a cedit, convertint-se en una peça clau per aconseguir coronar-se campió de lliga amb els cervesers a la Lliga Nacional.

Arumí arriba a Vilatenim per aportar joventut i qualitat a la banda esquerra, a més de foguejar-se a Tercera Divisió, ja que el jugador tornarà a la U.E. Olot al juny segons ha informat el club de La Garrotxa.

Els de Xavi Agustí s'estrenen a domicili aquest dissabte (19 h) contra l'Hospitalet amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria del curs. La temporada passada, precisament amb Agustí a la banqueta, els blanc-i-blaus van imposar-se als riberencs (1-2).

Medinilla, a Les Forques



Paral·lelament, el Figueres i la U.E. La Jonquera han arribat a un acord perquè Iván Medinilla jugui cedit aquesta temporada amb els fronterers a Primera Catalana.

Així doncs, un dels juvenils que hauria promocionat al primer equip i posa rumb a Les Forques per agafar experiència i tornar el curs vinent.