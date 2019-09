Mor un fill de l'exjugador Cafú després de patir un infart durant una patxanga familiar

Un dels fills de l'exjugador brasiler Marcos Evangelista de Moraes 'Cafú', doble campió del món amb la selecció 'canarinha', ha mort després de patir un infart mentre jugava una patxanga amb familiars i amics.

Segons informa el diari 'Folha de Sao Paulo', Danilo Feliciano de Moraes, de 30 anys i fill gran de Cafú, va participar durant deu minuts en un partidet a la casa familiar al municipi de Barueri, situat a l'àrea metropolitana de Sao Paulo .

Durant un descans abans de reincorporar-se al joc, Danilo va començar a trobar-se més i es va desmaiar. Els seus familiars van trucar a una ambulància i va ser traslladat a l'hospital Albert Einstein, on els metges no van poder fer res per salvar la vida. Es dóna la circumstància que el fill de Cafú ja havia patit un altre infart fa quatre anys durant un altre patxanga similar.