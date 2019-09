El Bescanó manté la incertesa d'on jugarà aquesta temporada

A dos dies per començar la lliga, en principi, a Segona Catalana, contra el Malgrat, el Bescanó segueix amb la incertesa de quina serà la seva categoria aquesta temporada. La situació del Reus continua sense resoldre's i això, de retruc, afecta el club del Gironès, que seria el beneficiat, fent el salt a Primera Catalana, en cas que els del Baix Camp renunciessin (o com a mínim, ho fes el seu filial). Els jugadors del Bescanó, per això, han escrit una carta a la Federació. L'objectiu és intentar tenir una resposta oficial.

«De moment només serem els jugadors qui volem expressar el que sentim», comenta el jugador del conjunt blau Sergi González, Zema. «El motiu d'aquesta carta és intentar transmetre a la Federació el nostre malestar amb la situació. No creiem que la carta oberta canviï gaire les coses, però potser la llegeixen i la tenen en consideració», explica el jugador que creu que s'ha publicat tard però que mai se sap la reacció que pot tenir la institució.

En aquesta carta Zema, que és qui l'ha fet pública, en nom de tota la plantilla, expressa que «l'opció de l'ascens va passar d'utopia a difícil i de difícil a possible en qüestió de dies» referint-se a la compra de l'Andorra de la vacant del Reus a Segona B. I és que en aquell moment, tot i que no els ho van confirmar, els van comunicar que estiguessin atents ja que podrien pujar a Primera Catalana, una divisió que se'ls resisteix des de fa dues temporades. El curs passat l'ascens se'ls va escapar en l'última jornada de lliga i, tot seguit, en la promoció amb el Martorell.

«Prepararem la setmana exclusivament per al partit contra el Malgrat a Segona i no contra el Llagostera B a Primera», apunta el futbolista bescanoní que considera l'equip «capacitat per competir a qualsevol de les dues divisions». Des de la Federació, el delegat a Girona, Jordi Bonet, apunta que ha estat en contacte amb el club tot l'estiu i que el cas està en mans del Reus. Entre avui i demà els del Baix Camp han de resoldre els deutes per poder tramitar les fitxes, si no ho fan, no podran competir ni a Tercera ni a 1a Catalana.