Soler, darrer fitxatge de l'Olot: «Vinc amb més ganes que mai»

«Només tinc paraules d'agraïment per la confiança. És essencial que et valorin en aquesta professió. El futbol és fam i vinc amb més ganes que mai de competir i donar-ho tot per aquest equip». Amb aquesta declaració d'intencions es presentava ahir José Antonio Soler, el darrer fitxatge de l'Olot d'aquest estiu. «És un jugador que fa temps que seguim. El volíem incorporar però sabíem que era molt difícil perquè molts gegants de la categoria el volien. Finalment el va signar la Cultural i a última hora va sorgir l'opció que arribés cedit», va explica el secretari tècnic olotí, Sergi Raset.

El d'Atzeneta d'Albadia és lateral dret i destaca per la seva vocació ofensiva, la capacitat per jugar a ambdues bandes, el caràcter i l'ambició. «Vull competir ja. Estic preparat per jugar dissabte si el mister ho creu oportú i tinc moltes ganes de jugar perquè no ho faig des del març. Arribo a un projecte bonic. Estic motivat i amb el gran grup humà que tenim poden donar la sorpresa com vam fer amb l'Ontinyent fa dues temporades lluitant fins l'última jornada per entrar al playoff», deia un Soler que assegura que «sempre he pensat que jugar com a carriler en defensa de tres era ideal per mi perquè m'agrada pujar i baixar tota la banda».