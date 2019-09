El competidor rosinc del TKD Joan's Joan Jorquera afronta una temporada plena de reptes i ho farà com a atleta becat al CAR de Sant Cugat per la Federació Espanyola de Taekwondo. L'objectiu és dur-lo a dalt de tot del panorama internacional. Des del mes passat està treballant per assolir el primer gran objectiu: el campionat d'Europa sub-21 de Suècia.