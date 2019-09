Reial Madrid-Fuenlabrada i Barça-València, semifinals de la Supercopa

Reial Madrid-Montakit Fuenlabrada i Barcelona-València Basket són els emparellaments de les semifinals de la Supercopa Endesa que es disputarà a Madrid els propers 21 i 22 de setembre, després del sorteig que ha tingut lloc aquest dilluns al WiZink Center de la capital.

El Reial Madrid és cap de sèrie com a campió de l'última Lliga Endesa i el Barcelona com a guanyador de la Copa del Rei; mentre que el València Basket participa com a campió de l'Eurocopa i el Montakit Fuenlabrada ho fa en qualitat d'amfitrió madrileny.

La primera semifinal tindrà lloc el dissabte a les 18.30 hores, la segona a les 21.00 i la gran final entre els dos guanyadors de les semifinals tindrà lloc el diumenge a les 19.00, després del concurs de triples.

En el sorteig, que s'ha celebrat a la sala Truss, situada dins el WiZink Center (Palau dels Esports) de Madrid, hi han sigut presents el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, el viceconseller d'Esports Roberto Núñez, el president de la Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), Antonio Martín, i el conseller delegat d'Endesa, José Bogas.

El president de l'ACB ha destacat que aquesta, la vintena edició del torneig, serà la primera que es disputi a Madrid, i la resposta del públic està sent "increïble", ja que s'han venut ja més de 9.000 entrades.

"Per a nosaltres és un punt d'inflexió, un inici de temporada, on creiem que aquest any canviarà la forma de relacionar-nos amb els nostres aficionats, crec que serà diferent, molt més directa, escoltant-los i donant-los el que ells volen", assenyalar Antonio Martín.

Per la seva banda, el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ha destacat que el WiZink Cetner és "un referent internacional per a actes esportius i culturals" i que per al govern autonòmic és "un orgull oferir la casa del bàsquet" per disputar aquesta Supercopa.

"Que guanyi el millor, però el que sí els puc garantir és que en el govern de la Comunitat treballarem perquè a Madrid es respiri esport, per a això anem a fomentar els grans esdeveniments però també la base", va afegir Aguado.

El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, que va ser un dels encarregats de treure les boles del sorteig juntament amb l'exentrenador i exseleccionador Lolo Sainz, va ressaltar l'alt nivell de la Lliga i els "elements nous" que es veuran en aquesta Supercopa, que convertirà a Madrid en una ciutat on "respirar bàsquet".