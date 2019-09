Cristiano, Messi i Van Dijk, finalistes al premi «The Best»

La FIFA ha confirmat aquest dilluns que el portuguès Cristiano Ronaldo, l'argentí Leo Messi i l'holandès Virgil Van Dijk són els tres finalistes al premi "The Best", que es lliurarà el pròxim dia 23 al teatre La Scala de Milà.

Els davanters de la Juventus i del Futbol Club Barcelona repeteixen, al costat del defensa del Liverpool, com a candidats al guardó de la FIFA dies després d'haver-ho fet a la Gala de la UEFA a Mònaco, on Virgil van Dijk va aconseguir la distinció com el millor de la temporada passada.

Els tres finalistes al premi en categoria femenina són l'anglesa de l'Olympique de Lió (FRA) Lucy Bronze, guanyadora també el passat 29 d'agost a Mònaco del guardó de la UEFA, i les nord-americanes Alex Morgan (Orlando Pride) i Megan Rapinoe (Reign), que es van proclamar campiones del món aquest any a França.

El premi al millor tècnic de la temporada sortirà del trio que formen l'espanyol Pep Guardiola, al capdavant del Manchester City anglès, l'alemany Jurgen Klopp, responsable del Liverpool (ING) que va guanyar la Lliga de Campions davant el Tottenham (ING) de l'argentí Mauricio Pochettino, també candidat.