EL Vila-real posarà a prova un Madrid minvat per les baixes

El Reial Madrid s'enfronta avui a les nou del vespre al Vila-real a l'estadi de La Ceràmica en la recerca de la il·lusió que no ha generat el mercat de fitxatges. La primera ensopegada del curs va arribar fa set dies, en el Bernabéu, a mans del Reial Valladolid i els blancs voldran treure's el malestar d'haver mostrat debilitat a les primeres de canvi. L'entrenador blanc perd a Isco per lesió que se suma a les baixes conegudes de James, Asensio, Brahim, Hzard i el brasiler Rodrigo. Per contra, el tècnic francès recupera Luka Modric al mig del camp que estarà reguardat pel tàndem habitual Casemiro-Kroos. S'espera que Bale segueixi reconquerint el seguidor madrileny en el camp que va debutar i va marcar.