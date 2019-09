UE Figueres i CF Peralada han iniciat la Lliga a Tercera Divisió amb derrota

En el duel UE Figueres-CE Manresa, que s'ha jugat aquest diumenge, a les 6 de la tarda, a només un minut de la mitja part, el davanter manresà Fran Orellana ha fet una rematada neta davant la porteria de Roman Carrillo i ha materialitzat el primer gol del partit. La Unió s'ha esmerçat amb seriositat i concentració màxima en la recerca del gol, que no ha arribat. Al minut 93', en l'última jugada del partit, l'arbitre ha considerat penal una caiguda del davanter del Manresa David Sánchez. Biel el transforma i amb el 0 a 2 al marcador l'àrbitre ha xiulat el final del partit.

Festival de gols però amb derrota per 4-2 del CF Peralada al camp de la UE Sants. El partit començava a 2/4 de 7 de la tarda. Al minut 10, Juli, amb un xut des de fora de l'àrea, ha avançat el marcador del petit camp de l'Energia (1-0), agafant per sorpresa el porter peraladenc David Aroca. No hi havia hagut fins al moment cap arribada a l'àrea contrària i amb un primer xut aillat el Sants s'ha situat en avantatge.

@UESantsoficial

Després del gol local, els empordanesos han agafat el control del partit, amb domini de la pilota, però els ha costat generar ocasions clares. El segon del Sants ha arribat tan sols uns segons després de l'inici de la represa: centrada de mig camp, dues passades i una pilota posada al segon pal que remata sol Joselu. El tercer del Sants l'ha marcat el davanter Guillermo amb una rematada dins l'àrea peraladenca al minut 79' de joc.

Marc Medina ha estat l'autor de primer gol del Peralada (3-1), al minut 85', després de recollir una pilota dins l'àrea i col·locar un bon xut amb la dreta ajustat al pal dret local. Navarro ha transfortat el 4-1, a les acaballes del partit, després de marxar sol en una arrencada des de mig camp i superar amb un xut ras per baix la sortida del porter del Peralada. Semblava que aquest resultat seria definitiu, però no.

Minut 94' i de nou el camp de l'Energia canta gol, a favor, en aquesta darrera ocasió, del Peralada, per obra de Guillem. Al final, 4 a 2 amb els tres punts de la primera jornada de lliga per als locals.