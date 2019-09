Peralada i Figueres, preparats per al debut de lliga

L'hora de la veritat ha arribat. El primer examen oficial és aquest diumenge. És el moment de veure com arriben els dos equips comarcals que militen al grup cinc de la Tercera Divisió en el debut. El Peralada visita el camp del Sants a 2/4 de 7 de la tarda mentre que el Figueres debuta, a les 6, a Vilatenim contra el Manresa, que s'estrena a la categoria després de vèncer el Girona C d'Axel Vizuete.

El joc de fitxatges

Els peraladencs, dirigits per Albert Carbó, que recordem va deixar la coordinació del futbol base del Figueres per fitxar pel club xampanyer, han deixat enrere la pretemporada i saben que a partir d'ara comença el de debò. Ha estat un estiu difícil perquè el cos tècnic ha hagut de confeccionar un equip completament nou, ja que no ha seguit cap jugador respecte a l'any passat. El Peralada ha fitxat fins a sis jugadors molt importants pel Figueres.

David Aroca, Xavi Ferrón, Albert Canal, Ritxi Mercader, Sergi Romero i Èric Vilanova han canviat Vilatenim pel municipal de Peralada, escenari fins fa poc de Segona Divisió B. Carbó confessa que l'objectiu del curs que arrenca ja aquest diumenge «serà el de quedar a la part mitjana-alta de la taula. A mesura que vagin passant les jornades veurem on ens trobem. Amb el potencial que tenim, treballarem per aspirar al màxim».

Els rivals que lluitaran per ocupar les posicions més altes seran segurament l'Hospitalet de Llobregat, l'Europa, el Sant Andreu i Terrassa. El primer rival del Peralada és el Sants. «Un rival que no ens ho posarà gens fàcil. És un equip difícil de batre al seu camp. Haurem d'estar sòlids defensivament per emportar-nos els 3 punts», subratlla el tècnic peraladenc. Recordem que el Sants, el curs passat, va quedar en la dissetena posició.



Millorar resultats

El Figueres de Xavi Agustí, que forma tàndem amb José Antonio Oronoz, té ganes de millorar els resultats dels cinc darrers anys. «Intentarem practicar un futbol ofensiu que sedueixi els nostres aficionats. Per millorar els resultats hem de ser més efectius a Vilatenim», remarca Javi Salamero, gerent del club figuerenc. «L'objectiu serà el que nosaltres ens vulguem proposar. Som ambiciosos, un equip amb moltes ganes i si podem estar amunt, millor», confessa Pepu, el màxim davanter de l'any passat de Primera Catalana que aquest estiu ha fitxat pel primer equip.

El calendari ha fet que en la jornada inaugural, el Figueres debuti a casa contra el Manresa, nou equip de Tercera Divisió. «És un dels equips nouvinguts a la categoria i que està fent molt bé les coses. S'ha reforçat molt bé i serà un partit molt disputat... Tothom vol començar la lliga puntuant», comenta Agustí.

En l'estrena, el tècnic altempordanès no podrà comptar amb el porter Aitor Embela perquè ha estat convocat per la Selecció de Guinea Equatorial per jugar contra el Sudan del Sud, un duel de classificació pel mundial de Qatar 2022. El jove, de 23 anys, format al Vila-real i el Màlaga, competirà per la titularitat amb el letó Romans Carrillo. Disputada i ningú regalarà punts Els dos tècnics coincideixen que la Tercera serà «molt competitiva» i que «ningú regalarà punts». Les victòries que es produeixen rarament són per més de dos gols de diferència. Agustí considera que «hi hauran tres grups diferenciats: un que aspira al play-off, un molt competit a la part mitja i un altre que disputarà la continuïtat a la categoria».