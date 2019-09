El Granada retrata les mancances de l'Espanyol

El Granada va firmar ahir un contundent triomf, el primer a la Lliga Santander aquesta temporada, contra l'Espanyol en l'RCDE Stadium després d'encarrilar el xoc en el primer quart d'hora i fer dos gols quan millor estava l'equip local en cinc minuts. No era el dia dels blanc-i-blaus, que sumen un punt de nou.

Els locals, amb Wu Lei en punta, van intentar controlar la pilota des del primer moment amb algunes contres del Granada. Els visitants no van esperar enrere. Quan podien tenir la pilota van amenaçar amb criteri l'àrea de Diego López. En el minut tretze va arribar el premi: Machís va firmar un gran xut que va rebutjar el porter però Puertas va estar molt atent i va marcar a plaer el primer gol de la tarda a Cornellà. Els intents de l'Espanyol per remuntar van ser nuls. El Granada va defensar bé les amenaces de Vargas i Wu Lei, els més actius en atac.

Els jugadors de Diego Martínez van dificultar el joc local, la millor ocasió per a l'Espanyol va arribar a la mitja hora. A la segona part els locals van anar millorant però no era suficient. En el minut 59 el xinès de l'Espanyol va provar fortuna però no va tenir sort. El Granada va apostar per asseure Soldado i fer entrar Carlos Fernández que a la primera pilota que va tocar va poder veure porteria i posava el 0-2. Ferreyra va entrar a les acaballes del partit, però la festa era del Granada. Azeez va connectar una centrada precisa de Machís des de l'esquerra i va sentenciar el duel amb el 0-3 final al minut 73.