El Banyoles retorna a Tercera amb una derrota a Terrassa

Després d'anys competint en categories inferiors, el Banyoles va tornar a disputar un partit a Tercera Divisió. En aquest cas va ser a l'Estadi Olímpic de Terrassa, on els locals es van imposar per 3-1. Un gol matiner de Jaume Pascual als catorze minuts va avançar els vallesencs, però Èric Gispert va empatar el partit i va fer saltar la sorpresa per uns moments. A la segona meitat els locals van reaccionar i van tornar-se a posar per davant en el marcador, obra de Sergi Arranz. Amb tot, Genís Blasco va sentenciar el partit a un quart d'hora per al final.

L'entrenador del Banyoles, Adam Fontes, es va mostrar satisfet malgrat la derrota:«El Terrassa és un dels equips amb millor plantilla de la competició i era molt difícil marxar amb un resultat positiu. No estic content perquè hem perdut però si que ho estic perquè l'equip ha competit».