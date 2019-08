Llagostera rep l'Oriola amb la intenció de fer una bona estrena a casa

El Llagostera rep avui a un quart de vuit del vespre un dels equips que millor ha començat la competició aquesta temporada: l'Ejea. L'equip aragonès es va desfer a la primera jornada de l'Oriola amb un contundent 4-0. «Serà un partit molt difícil. És un equip molt competitiu, físicament són molt forts i tenen un gran nivell per les bandes, ja que compten amb futbolistes molt ràpids. A més, tenen un punta molt físic», descriu l'entrenador dels blaugranes, Oriol Alsina, el proper rival. No obstant això, el conjunt llagosterenc ve d'un gran resultat en l'estrena del seu retorn a Segona B. Es va desfer d'un dels equips que, en principi, han d'estar a la part alta de la classificació: el Nàstic per 1-3. Oriol destaca que tot l'equip va fer un gran partit però que «segur que hi haurà alguna variació perquè cada partit és diferent». A més, el tècnic ha afirmat que la «plantilla està tancada però tot pot passar».