Pierre Oriola: «Estem amb ganes i amb confiança per començar bé»

Pierre Oriola ha reconegut aquest divendres que la selecció espanyola de bàsquet està ansiosa per debutar al Mundial de la Xina després d'un mes d'intensos entrenaments i una setmana al país asiàtic.



"És un camí llarg. Portem ja un mes de preparació i sobretot aquesta setmana sí que s'ha fet llarga. Sembla que portem ja a la Xina tres mesos, però crec que estem amb ganes i amb la confiança de fer un bon primer partit i de començar bé aquest Mundial" ha dit el pivot del Barcelona Lassa als mitjans.



Oriola va atendre els periodistes després de l'últim entrenament de l'equip espanyol abans del seu debut mundialista davant Tunísia, que ha tingut lloc al cèntric Thiane Gymnasium, elegit per la selecció en comptes de l'escenari de la competició, més allunyat del seu hotel de concentració, com estava inicialment previst.





??? "Enfrentarte a las mejores Selecciones del mundo y hacerlo con los mejores de tu país es muy ilusionante" - @PierreOriola -

El toc d'atenció de Rússia

Preguntat sobre la derrota en l'últim amistós davant de Rússia, l'interior blaugrana ha considerat que va suposar "un toc d'atenció" per a tots i va reconèixer que no van fer un bon partit a la ciutat de Ningbó."Vam cometre moltíssims errors, vam estar molt tous, amb errors molt tontos i crec que ha de servir per afrontar aquest primer partit davant un gran equip que juga molt bé al bàsquet, perquè no serà fàcil i començar bé sempre és important", va explicar .De Tunísia va destacar a homes com Salah Mejri o Michael Roll i també va lloar el joc que practiquen, amb els seus '4' jugant molt oberts perquè són bons tiradors "i la majoria de l'equip juga molt al triple i juga molt bé a bàsquet".Per aquest motiu, ha advertit que hauran d'estar "molt atents" als triples oberts dels seus homes exteriors, als quals va definir com a "molt perillosos".També s'ha referit a la "il·lusió" que suposa per a ell debutar a la competició que reuneix les millors seleccions del planeta i les "ganes" que té per afrontar-lo."Al final són aquí les grans seleccions del món. Estats Units, Grècia, França, Austràlia, Brasil, Lituània ... Fins la Xina i el Japó. Totes elles són aquí perquè són les millors", va afegir Oriola, que s'ha mostrat feliç també per poder estar "amb els millors" jugadors del seu país per "ajudar-los en tot i intentar aconseguir una medalla".