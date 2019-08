Peque afirma que «Olot va ser la meva primera perquè aquest és un club gran»

Després del fitxatge d'Álvaro Salinas procedent de l'Hèrcules, dimecres es feia oficial la incorporació d'un nou davanter a les files de l'Olot. Carlos Javier Polo Peque, de 18 anys, arriba a terres volcàniques cedit pel Barça B i ahir va ser presentat al Municipal. «Soc molt disciplinat, sempre miro per l'equip i soc molt treballador. Arribo amb moltes ganes de fer gols», es mostrava ambiciós el nou fitxatge olotí. «Hi havia altres propostes però aquesta era la meva primera opció perquè és un club gran de la categoria, té un bon camp, m'agrada el projecte i crec que tenim plantilla per estar a la part alta de la classificació», valorava Peque, qui també assegura que es va decidir pel conjunt garrotxí perquè «és un equip que surt jugant, pressiona a dalt i li agrada tenir la pilota».

El jove davanter de 18 anys ha fet la pretemporada amb el Barça B després de jugar el curs passat al juvenil A blaugrana, amb el qual va fer 5 gols en 24 partits. La temporada anterior havia estat al juvenil del Badalona, on va destacar fent 27 gols en 33 partits. Peque és esquerrà, hàbil amb la pilota i pot jugar tan escorat a banda com per darrere d'un davanter. «És un jugador de perfil ofensiu. Aporta molta mobilitat, pot jugar a diverses posicions, té una gran esquerra, defineix molt bé i té capacitat per fer gols. Ve d'un club molt gran com és el Barça i arriba per aprendre dels veterans del nostre equip», el descriu el secretari tècnic Sergi Raset. El nou jugador ja va fer el primer entrenament.