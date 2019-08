El Nou Estadi de Palamós celebra el 30è aniversari

Avui es compleixen 30 anys de la inauguració de l'estadi municipal Palamós-Costa Brava. Va ser un 29 d'agost de 1989 quan el degà del futbol català va celebrar l'esdeveniment en una instal·lació plena fins la bandera amb un acte final que va ser el partit amistós davant el Dream team que dirigia Johan Cruyff, un duel que va guanyar el Palamós (2-1). Abans del partit i a l'entrada de l'estadi, l'aleshores president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, va descobrir una placa commemorativa. Al costat del president, tot un seguit d'autoritats com el llavors alcalde del municipi, Josep Ferrer; el president de la Diputació de Girona, Arcadi Calzada; el secretari General de l'Esport, Josep Lluís Vilaseca, i el president del Palamós, Emili Caballero van ser presents en una diada històrica pel municipi.

Aquell dia, fa 30 anys, però, Palamós també va viure la inauguració del Pavelló Municipal d'Esports, i una visita a les obres de l'Institut d'Ensenyament Secundari, sempre amb l'acompanyament de Jordi Pujol, que va ser rebut a l'Ajuntament de Palamós. Ben entrada la nit, però, la cirereta del pastís van ser els actes d'inauguració oficial de l'Estadi amb un partit amistós entre el Palamós de Waldo Ramos i el primer equip del Barça, l'embrió del que, a partir de l'any següent, començaria a ser l'anomenat Dream Team. El Palamós es va imposar per dos gols a un, amb dianes de Coquito Rodríguez, aquest va marcar el primer gol a l'estadi superant per sota de les cames Zubizarreta, i un altre d'Esteve Corominas.

Del vell camp del carrer Cervantes de terra a un estadi top de gespa natural amb els requisits que exigia la Lliga de futbol professional. Aquest estiu, exjugadors del degà van homenatjar el tècnic dels ascensos i que fa 30 anys va situar Palamós al mapa amb l'ascens a la categoria de plata, Waldo Ramos. Per a ell, un dels motius que avui dia el fa sentir més orgullós d'aquell èxit són les infraestuctures que té ara el municipi: «Es va assolir una categoria que ningú imaginava, però, també el fet de tenir aquest estadi, un pavelló i unes instal·lacions esportives que ens va costar molt perquè ningú s'hi atrevia».

L'obra de l'estadi que es va aixecar al costat d'una avinguda Catalunya orfe d'edificacions s'havia tirat endavant després del seguit d'ascensos que van encadenar els palamosins i que els van portar des de les categories regionals fins a la Segona Divisió A. A la categoria de plata hi romandrien sis temporades. Fa cinc anys, el 29 d'agost del 2014, el degà de Catalunya va celebrar els 25 anys de la inauguració i el club va realitzar un homenatge a l'equip que va jugar la primera temporada a Segona A. Aquella efemèride dels 25 anys es va completar amb un amistós davant el Girona FC. Un dels artífexs d'aquells anys gloriosos del Palamós, l'empresari Emili Caballero, recordava i reconeixia aleshores que «la construcció de l'estadi va generar moltes converses amb l'Ajuntament pel precedent del Mollerussa (va quedar cuer en la seva primera i única temporada a Segona), perquè calia fer una inversió molt gran». Segons Caballero, afortunadament no es va fracassar i l'estadi ha tingut molta vida». La instal·lació, d'entrada, tenia capacitat per a uns 6.000 espectadors, però l'aforament es va reduir el 2015 quan el Llagostera, complint la normativa de la LFP, va posar seients a totes les grades. Ara hi ha lloc per a poc menys de 4.000 persones, una capacitat més que suficient amb el degà competint a Primera Catalana.

Una vida que ha permès que l'estadi Palamós-Costa Brava sigui seu dels actes d'inauguració i clausura del MIC, de llar de la UE Llagostera a Segona Divisió A durant dues temporades (2014/15 i 2015/16), de la recent final de la Copa Catalunya femenina entre el Barça i l'Espanyol, del debut de Kluivert amb el Barça, del primer gol de Messi amb el primer equip blaugrana, de l'únic partit de Raúl González a Segona A amb el Real Madrid Castilla, del debut a una banqueta de l'excapità del Barça Xavi Hernández aquest mateix estiu i fins i tot l'any 2001, dins un altre registre, l'estadi va acollir un concert multitudinari del cantant Julio Iglesias.