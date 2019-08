Lleida serà la seu de la Final a Quatre de la Lliga Catalana LEB al setembre

La Lliga Nacional Catalana arriba a la seva 20a edició i comptarà amb la participació de sis equips de les categories LEB 2019-2020. El representant de la LEB Or serà el Lleida mentre que els cinc clubs de LEB Plata seran l'Hospitalet, el Bàsquet Girona, el Pardinyes, el Prat i el Barça B. El format dividirà el quadre competitiu en dos grups de tres equips, que jugaran una lligueta tots contra tots. El combinat gironí ha quedat enquadrat al grup 1 on es veurà les cares amb el Lleida i l'Hospitalet. Els dos primers classificats de cada grup accediran a la Final a Quatre prevista pel cap de setmana del dissabte 14 i diumenge 15 de setembre al barris Nord de Lleida. El vigent campió d'aquesta competició és el Prat, que encadena quatre títols consecutius. La darrera temporada, els pratencs van superar a la final el filial blaugrana per 92-80. L'Hospitalet va guanyar la de Plata en guanyar el Bàsquet Girona.