L'Espanyol afronta l'última prova abans de jugar la Lliga Europa

L'Espanyol afronta avui (19.00/TV3-Movistar) la tornada de la darrera eliminatòria de la prèvia de la Lliga Europa. El partit, que és l'última prova per als de David Gallego, es disputarà al camp del Zorya. A l'anada, els blanc-i-blaus es van imposar per 3-1 gràcies als gols de Ferreyra, Javi López i Vargas. Un triomf que podia haver sigut més ample si el migcampista Esteban Granero no hagués errat un penal al minut 76. Per al partit d'avui l'entrenador de l'Espanyol ha decidit endur-se tota la plantilla, és a dir, un llistat de 28 futbolistes on hi haurà els lesionats i tots els nous fitxatges.