L'inter de Milà, com el Dortmund, també va finalitzar la temporada passada en quarta posició. No obstant, l'equip del Giussepe Meazza s'ha gastat molts milions per poder tenir millor equip que l'any passat. Entre els fitxatges, un d'ells l'entrenador Antonio Conte, hi destaquen Romelu Lukaku o Diego Godin. El belga pot formar una davantera letal juntament amb els argentins Mauro Icardi i Lautaro Martínez.