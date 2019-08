Estrena somiada per a Juvanteny

El passat diumenge el Llagostera va visitar el Nou Estadi del Nàstic de Tarragona. Un enfrontament que significava el retorn dels blaugranes a Segona B, al camp del seu gran rival aquestes darreres temporades. L'estrena es va celebrar de la millor manera possible gràcies al triomf (1-3) després d'una gran actuació coral de tots els jugadors. Entre ells, un dels que més content va acabar era el pivot Pau Juvanteny.

Juvi, com se'l coneix a Llagostera, va estrenar-se amb la samarreta blaugrana el passat cap de setmana al Nou Estadi. Però això no és tot, sinó que ho va fer partint des de l'onze inicial. «Quan vam arribar a l'estadi estava molt nerviós. És un gran escenari. Però de mica en mica i amb el pas dels minuts em vaig anar relaxant. Jugadors experimentats com Pitu o Viale m'han ajudat des del primer moment que he entrat al vestidor», apunta Juvanteny. No s'imaginava que començaria el partit com a titular però «intuïa que ho faria. Vaig entrenar molt bé durant tota la setmana i tenia molt bones sensacions. De fet, l'Oriol em va dir que ho estava fent molt bé». A part de l'osonenc, van debutar a Segona B Nahuel Arroyo, Anselm Pasquina, Adrià Lledó i Èric Jiménez.

De fet, Juvanteny ha realitzat la pretemporada sota les ordres d'Oriol Alsina per segon cop. El curs passat el de Torelló va disputar tot l'any amb el Juvenil A, però amb ells només va poder jugar un total de vint-i-un partits degut a un dolor al pubis que el va fer apartar dels terrenys de joc durant un mesos. Tot i això, també va tenir l'oportunitat de poder entrar en dinàmica amb el filial i fins i tot entrenar les darreres setmanes amb el primer equip, amb qui va anar convocat a Portugalete.

«L'Oriol m'ha dit que si continuo entrenant com ho estic fent fins ara podré seguir jugant sota les seves ordres. He d'aprofitar totes les oportunitats que em doni», comenta el futbolista de Torelló, de 19 anys, que tindrà fitxa amb el filial, amb qui, en principi, jugarà tots els caps de setmana. «Tinc clar que el meu lloc és amb el Primera Catalana. Ells són la meva prioritat. Tot i això, m'esforçaré per tenir més moments com el que vaig viure aquest cap de setmana», assevera.

Aquesta temporada serà la tercera de Juvanteny com a jugador del Llagostera. «Vaig arribar aquí provinent del Vic. Jo era de primer any i ja jugava amb el Juvenil A viguetà», recorda el jove, amb qui el Llagostera es va posar en contacte després de les grans actuacions que va mostrar, precisament, contra l'equip blaugrana a Lliga.

Tot i que actualment el lligam entre jugador i club és molt fort, l'osonenc, al principi, no tenia clar canviar d'aires. «Va ser una mica complicat. Jo començava segon de Batxillerat i els entrenaments a Llagostera eren molt tard». Però al final es va decantar per unir-s'hi. «El bon ambient que hi ha entre tots em va fer decidir. Considero que el Llagostera és una gran família». I Juvanteny ja hi ha fet arrels.