Arxiven la denúncia del Racing contra el Màlaga per alineació indeguda

El Comitè de Competició va desestimar ahir la denúncia del Racing de Santander contra el Màlaga per pressumpta alineació indeguda a la primera jornada. Els càntabres argumentaven que el Màlaga havia inscrit a l'acta 9 jugadors del filial quan per normativa només en poden ser 6. Tanmateix, sobre el camp el Màlaga mai va fer jugar alhora més de quatre jugadors amb llicència del segon equip i, per tant, Competició ha desestimat l'alineació indeguda. Això sí, castiga el Màlaga amb una multa de 301 euros per incompliment del reglament, sense anar més enllà.