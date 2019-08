La unitat més jove de l'Uni

La millor plantilla de la història de l'Spar Citylift Girona, la que defensarà el títol de la Lliga Femenina, aspira a la Copa i somia arribar tan lluny com sigui possible a l'Eurolliga, també tindrà una unitat més jove i pràcticament de la casa. Per reforçar els entrenaments i per, en cas de necessitat, ajudar l'equip d'Èric Surís en els partits. Elles són Núria Bagaria, Fatou Cissé, Laura Méndez, Laia Moya i Júlia Soler, les cinc jugadores del Citylift GEiEG Uni, que aquest any s'estrena a Lliga Femenina 2, que estaran vinculades al primer equip. Només a Méndez, una base que farà 18 anys a l'octubre, fitxada aquest estiu del Cerdanyola, li vindrà de nou aquest rol perquè les altres seves companyes ja saben què és debutar amb el primer equip de l'Uni, fins i tot, en algun cas, en l'àmbit internacional.

La més veterana d'aquesta unitat jove de l'Uni és Núria Bagaria. La base gironina, de 20 anys, ha desenvolupat tota la seva carrera al GEiEG i ha sigut internacional sub-18 i sub-20. Va debutar la temporada 2017-2018 a la Liga Femenina i a la Copa de la Reina. I en la passada ho va fer a l'Eurocup. L'any passat va ser una de les claus de l'ascens del filial a la Lliga Femenina 2. Bagaria va fer aquest estiu els entrenaments previs a l'Europeu però va acabar quedant-ne fora.

Laura Méndez i Júlia Soler sí que han tingut presència internacional amb la selecció espanyola recentment. Totes dues van ser cinquenes en l'Europeu sub-18, la mateixa posició que la base va obtenir amb la sub-20. Méndez és un dels dos únics fitxatges del GEiEG Uni (l'altre és la francesa Faustine Parra) i tot i la seva joventut té experiència a Lliga Femenina 2 i en les seleccions espanyoles de base. Júlia Soler, aler banyolina de 18 anys, va jugar quatre partits amb el primer equip el curs passat, el de la seva estrena a les ordres d'Èric Surís.

Sis en va jugar Laia Moya, de Roses, per un total de 39 minuts, una aler-pivot de 18 anys que com les seves companyes Bagaria, Soler i Cissé va tenir un protagonisme destacat en el Citylift GEiEG Uni que va assolir l'ascens a Lliga Femenina 2 en la fase d'ascens disputada a Viladecans. Moya jugarà el mes que ve l'Europeu de 3x3.

Fatou Cissé també era una habitual als entrenaments del primer equip el curs anterior i va tenir l'oportunitat en quatre partits de Lliga Femenina. És una pivot molt física, de gran envergadura, que en defensa intimida i és determinant en el rebot. Va ser la segona jugadora més valorada i la segona màxima rebotejadora de l'últim campionat d'Espanya Júnior. La senegalesa va arribar fa quatre temporades a Girona (quan era cadet de primer any), on passa el curs de setembre a juny. El club l'espera en els propers dies. L'Uni també va anunciar que Aina Martín i Alba Coma acompanyaran el primer equip a l'estada de pretemporada a Camprodon.

De fet, l'Spar Citylift Girona arrenca la pretemporada avui mateix a Fontajau. Hi seran, a les ordres del tècnic Èric Surís, Soler, Moya, Méndez i Bagaria, i també les jugadores del primer equip Laia Palau, Magali Mendy, Rosó Buch, María Araújo, Tijana Ajdukovic, Helena Oma i Mima Coulibaly. Faltaran per arribar Brittney Sykes i Sonja Petrovic, els dos fitxatges estel·lars de l'estiu, i Núria Martínez, concentrada en l'equip espanyol de 3x3, que aterrarà a Fontajau durant aquesta setmana.