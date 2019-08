Laura Bechdejú es perdrà els Mundials de Stuttgart per una fractura a la cella

La gironina Laura Bechdejú avui passarà per quirofan per ser operada d'una lesió a l'os de la cella. La de Celrà es va trencar aquest os el passat tretze de setembre després de caure realitzant un exercici de paral·leles amb tanta mala sort que el genoll li va impactar a la cara fracturant l'os. Segons tot apunta, Bechdejú estarà un mes i mig de baixa. Un període fora de la pràctica de la gimnàstica artística que farà que es perdi el proper Mundial d'aquest esport que tindrà lloc a la localitat alemanya de Stuttgart la primera setmana d'octubre. Un certamen on tampoc es podrà veure competir la seva companya al Salt GC, Nora Fernàndez que es va lesionar el mes passat al genoll als campionats d'Espanya de València. Malgrat les dues lesions, des del Salt GC són optimistes per veure ambdues en els propers jocs olímpics que tindran lloc a la ciutat japonesa de Tòquio.