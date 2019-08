Les parelles Ribera-Merteki i Tovar-de Mena s'imposen a la sorra d'Empuriabrava

La platja d'Empuriabrava ha estat aquest cap de setmana l'escenari de la darrera prova puntuable del Vichy Catalan Vòlei Tour – Campionat de Catalunya 2019 de vòlei platja. Els vencedors de la prova han estat les parelles formades per Ester Ribera i Lia Merteki, en categoria femenina, i per Hernán Tovar i Noé de Mena, en la masculina. Es dona la circumstància que aquestes dues parelles són els actuals campions de Catalunya, a l'espera de les grans finals que es disputaran els propers 6 i 7 de setembre a Cunit.

En categoria femenina, la catalana Ester Ribera i la grega Lia Merteki, actuals campiones de Catalunya però que l'any passat van acabar segones a Empuriabrava, han aconseguit sumar el màxim de punts en aquesta vuitena i última prova puntuable del Vichy Catalan Vòlei Tour . La final l'han disputat amb la parella formada per la italiana Gloria Massari i la catalana Sandra Campo. Massari-Campo han dominat l'inici del primer set amb molts canvis de joc que han agafat per sorpresa a les guanyadores. Però un cop Ribera-Merteki han après a llegir les jugades de les seves rivals han pogut remuntar el parcial en contra i tancar el primer i també el segon set amb victòria, assegurant-se un lloc al calaix més alt del podi.

En categoria masculina, el veneçolà Hernán Tovar i el madrileny Noé de Mena han tornat a trobar-se a la sorra d'Empuriabrava, com ja van fer la temporada passada, i el resultat ha estat igual de satisfactori per als dos aconseguint, una vegada més, la victòria final. Els actuals campions de Catalunya s'han enfrontat en la final a una altra de les parelles mítiques del Vichy Catalan Vòlei Tour, la formada per Lluís Badosa i Francesc Plaza. Tot i que la final ha estat marcada per les imprecisions dels dos equips, Tovar-de Mena han estat més regulars, fet que els ha permès tancar el partit en dos sets.

El tercer calaix del podi l'han ocupat Júlia Bonet i Anna Blanca Torres en categoria femenina i el tàndem format per Dani Moreno i Conrad Rovira en la masculina. Pel que fa al premi "Parella Perfecta" de Vichy Catalan, que destaca a la millor jugadora i al millor jugador del cap de setmana, en aquesta ocasió se l'han endut Lia Merteki i Hernán Tovar, que rebran com a premi un lot de productes de Vichy Catalan.

A l'entrega de premis hi han assistit David Garre, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries; Xon Hugas, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, i Quim Ventura, director de la competició que organitza la Federació Catalana de Voleibol.