En marxa la tercera edició del Torneig U13 de Vilafant

Una de les cites que els equips capdavanters de bàsquet base de l'Estat espanyol s'han marcat al calendari com una data important és el Torneig U13 de Vilafant, que organitza el Club Esportiu Vilafant. Enguany, del 30 d'agost a l'1 de setembre, se'n celebrarà la tercera edició, que presenta la mateixa estructura que en les passades edicions. «Un cop vam engegar les dues primeres edicions, la tercera ha estat una mica més fàcil de gestionar, ja que ja teníem l'estructura feta», explica l'organitzador del torneig, Pepe Socor­ro.

Tot i que encara queden per definir els horaris, sí que se saben els equips participants, dotze de masculins i vuit de femenins. «La gran majoria d'equips repeteixen, bon senyal, i només tres són nous», explica Socorro. En masculí, els equips són el València Basket, la Penya, el Bayern de Munic, el Manresa, l'UCAM Múrcia, el Força Lleida, el Granollers, el Sant Joan Despí i el CEB Girona, a més dels tres de la comarca, Roses, Adepaf i Vilafant.

Pel que fa a la categoria femenina els equips participants són el Femení Sant Adrià, el València Basket, el CN Sabadell, i l'Uni-GEiEG, l'UCAM Múrcia, el Bàsquet Joviat, el Baloncesto Torrelodones i el Vilafant.

«Tindrem la sort de comptar amb quatre clubs masculins amb equip a ACB, a més del Bayern que juga l'Eurolliga», assegura Socorra, que afegeix que «en femení presentem potser el millor quadrant dels últims anys amb equips i clubs capdavanters a l'Estat».

Una part solidària

Per a aquesta tercera edició, el certamen col·laborarà, amb l'hospital de Sant Pau de Barcelona, amb un projecte sobre la relació entre el colesterol i el càncer de tiroides. «A través d'una plataforma web faran un crowdfunding per recaptar diners; el tret de sortida coincidirà amb les dates del torneig, on investigadros especialitzats explicaran més el projecte», explica l'organitzador, Pepe Socorro. «L'any passat ja teníem ganes de fer alguna cosa així, i quan m'ho van proposar no vaig dubtar ni un moment, ja que creiem que dona un valor afegit al torneig», afegeix.

Per aquest motiu, una part del cost de les inscripcions es destinarà a aquesta iniciativa.

Objectiu: millorar la part exterior

Una de les ambicions dels organitzadors és millorar la zona exterior del pavelló i habilitar-la perquè sigui un espai de relax on els jugadors puguin descansar o fer activitats vàries «sense haver-se de desplaçar a les cases de colònies», comenta Socorro.

La tercera edició, com les anteriors, comptarà amb l'ajuda de tot el club taronja, on els pares i mares dels jugadors participants s'involucraran en les diferents tasques per assegurar l'èxit: «Estar al bar, atendre els particionats a les diferents zones, servir menjar, tasques de menjador, cuidar-se dels vestidors, de les aigües, de les taules, entre d'altres», conclou Socorro.