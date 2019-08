El central hispanoveneçolà del Girona Teo Quintero, que la temporada passada va jugar al Peralada (21 partits), jugarà enguany a l'Hèrcules. El defensa, de 20 anys, deixa la disciplina del Girona per fitxar per un dels equips punters del Grup III de Segona B. Quintero va ser fitxat pel Girona procedent de la Damm en el segon any de juvenil.