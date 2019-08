L'Escala espera disposar dels pesos pesants aquesta setmana

El més probable és que aquesta setmana els jugadors que s'han lesionat en els partits de pretemporada tornin als entrenaments. Botxi, Marçal Saenz, Nil Congost, Moha Chaoui i Jam Baldeh es reincorporaran amb els companys. «La de més gravetat és la de Musa. Si no es recupera aquesta setmana, estarà disponible la setmana abans del debut. Espero recuperar tots els lesionats i que els que estan de vacances vinguin aviat», explica Sepu.

Una de les notícies d'aquest dilluns al vespre, és que l'escalenc Òscar Domínguez no seguirà amb el FC l'Escala la pròxima temporada. «Moment de dir fins aviat. Em quedo amb el moment de l'ascens. Ara recuperat toca prendre una bona decisió», deia el jugador en el seu compte d'Instagram.

El FC l'Escala va disputar l'últim partit amistós a casa contra el juvenil B del Barça i va perdre per 0 a 1. El conjunt escalenc va jugar amb cinc jugadors del primer equip (Moha Chaoui, Sergi Ramírez, Ayoub, Moha Chami i Òscar Domínguez). L'equip el van completar jugadors del juvenil i jugadors que estan de prova. El pròxim partit amistós serà contra el Porqueres, de l'escalenc Gabri Maragall, aquest diumenge 1 d'agost.

Falten dotze dies per al desitjat debut al grup primer de Primera Catalana al camp històric del Júpiter, i Sepu, juntament amb Juan Paez, en els pròxims dies haurà de decidir quins són els jugadors que es quedaran i quins no vestiran la samarreta de l'Escala durant la temporada. Actualment, hi ha molts aspirants i poques cadires. És hora de prendre decisions.