Josep Maria Parrot liderarà el nou projecte femení de l'Escolàpies

Josep Maria Parrot serà el nou coordinador de la secció femenina del Club Bàsquet Escolàpies. A la campanya 2019-2020 entrenarà el cadet femení, com fins ara, però també comandarà el primer equip femení, que serà o bé un sots-25 o bé un sènior.

L'objectiu del club figuerenc «és, d'una banda, donar l'impuls definitiu al bàsquet femení per equiparar-lo a la bona tasca feta amb el masculí, donant continuïtat a aquesta línia en la qual l'Escolàpies de Figueres té un bon potencial, i de l'altra, facilitar que les noies cadets tinguin un equip de referència en el qual puguin també participar», expliquen des del club.

«Volem que sigui un projecte engrescador i seriós, obert a tothom i que sigui pensat a mig termini per aconseguir com hem dit una continuïtat de qualitat en la pràctica d'aquest esport per les noies dels equips inferiors», afegeixen els de vermell.