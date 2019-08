Weitzmann i Lloret queden tercers en el mundial d'hoquei subaquàtic a Sheffield

Eloy Weitzmann i Tomàs Lloret queden tercers del mundial d'hoquei subaquàtic sub-19 que s'ha fet a Sheffield, Regne Unit. Els dos jugadors del club escalenc Les Anxovetes, que competien amb la selecció espanyola, que van perdre en les semifinals contra Nova Zelanda per un ajustat 3 a 2.

Precisament, Nova Zelanda va ser la selecció que es va proclamar campiona després de superar a la final l'amfitriona Gran Bretanya (8-2). El conjunt espanyol va guanyar el partit del tercer i quart lloc contra Sud Àfrica per 5 a 4. En total van disputar catorze enfrontaments, sis els van guanyar, cinc es van perdre i tres els varen empatar. La victòria més plàcida ha estat contra el Canadà, on l'equip va imposar-se per 0 a 7.