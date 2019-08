Espanya fa contra l'Argentina el penúltim assaig abans de l'inici del Mundial

La selecció espanyola de bàsquet disputarà contra l'Argentina aquest migdia (13.30, Cuatro) el seu penúltim partit de preparació abans que arrenqui el Mundial de la Xina. L'equip de Sergio Scariolo ja està prenent contacte a la ciutat de Ningbó.

La cita mundialista començarà el proper 31 d'agost i Espanya afronta aquest duel amb els argentins a mode d'aclimatació. Així, el seu objectiu és afinar la posada a punt davant del rival de més renom que s'han trobat fins ara en els duels de preparació, a excepció feta dels Estats Units.

Espanya va oblidar la seva derrota a domicili davant els nord-americans (90-81) amb una posterior i molt fàcil victòria sobre la República Dominicana (102-70). Scariolo va disposar aquí els 12 elegits de la seva llista definitiva, i ells van respondre amb un exercici vistós per fer les delícies del WiZink Center de Madrid. Entre els seleccionats hi ha el gironí Xavi Rabaseda.

Sembla que el tècnic italià té bastant clar el quintet titular per als dies que es juguin les garrofes, però el sistema de competició al Mundial provoca que sigui un esdeveniment llarg. I en aquesta tessitura, Espanya haurà de mostrar l'anomenat fons d'armari per optar a les medalles i apuntar cap a un dels bitllets olímpics. Serà el moment que els Quino Colom, Xavi Rabaseda, Javi Beirán i companyia facin un altre passet endavant per agradar al seu entrenador. L'Olympic Sports Center de Ningbó serà avui un bon test per aquesta segona unitat davant d'un rival molt exigent.