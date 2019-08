Sergi Guardiola frustra el Reial Madrid al Bernabéu

La manca d'encert va castigar ahir el Reial Madrid amb un empat contra el Valladolid (1-1) en la seva estrena al Santiago Bernabéu. Els de Zidane van avançar-se al marcador amb un gol de Benzema a l'últim tram, però no van saber mantenir el resultat i van ser víctimes dels seus errors individuals. Al minut 88, Sergi Guardiola tornava els fantasmes a l'estadi madridista amb l'empat.

Després de passar dues temporades cedit al Bayern, James Rodríguez va tornar a l'onze del Madrid amb la intenció de plantar cara al Valladolid, que arribava amb empenta després de la victòria contra el Betis en la primera jornada. Per la seva part, Sergio González va confiar en l'exjugador del Girona, Pedro Porro, que va ser titular en el seu debut amb el nou club.

Els locals no van suposar cap amenaça per a Masip, que va mantenir el tipus sense ensurts. A la segona part, Zidane va apostar pels canvis de dibuix tot buscant el gol. Va ser Benzema l'encarregat d'alleugerar la situació amb un gol al tram final. El francès va rebre una pilota dins l'àrea de Varane i la va col·locar al pal esquerre de la porteria de Masip. Era massa aviat per cantar victòria. I és que el Madrid no va saber gestionar l'avantatge al marcador ni fer front als fantasmes del passat. En una pèrdua de pilota, Sergi Guardiola va aprofitar per superar Courtois i trencar els pronòstics.