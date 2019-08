Rins venç Márquez per 13 mil·lèsimes a Silverstone i Maverick acaba tercer

El pilot barceloní Álex Rins (Team Suzuki ECSTAR) ha guanyat aquest diumenge la cursa de MotoGP de Gran Premi de la Gran Bretanya, dotzena cita del Campionat del Món de motociclisme, amb un avantatge de només 13 mil·lèsimes respecte al cerverí Marc Márquez (Repsol Honda ), qui malgrat tot ha deixat gairebé sentenciat el títol al seu favor per una caiguda de l'italià Andrea Dovizioso (Ducati).

Només apagar-se els semàfors, Dovizioso s'ha situat a la banda esquerra del traçat i sense esperar-ho s'ha vist fora de la cursa en ser atropellat pel francès Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT). Un cop superat l'ensurt, l'atenció s'ha centrat en la intensa baralla que tenien Márquez amb Rins.

Obtenir els 25 punts de la victòria era un magnífic botí per al de Cervera, així que ha augmentat el seu ritme fins a batre diverses vegades el rècord de la millor volta sobre l'asfalt de Silverstone. A cada empenta seva, però, Rins replicava amb una altra nova plusmarca.

Així, el pilot de Barcelona ha signat 2: 00.047 i Márquez ha contestat a 10 voltes per a la conclusió amb un millor temps d'1: 59.936. Mentrestant, Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) defensava la seva tercera plaça davant els atacs del seu company d'escuderia, un Valentino Rossi que ha acabat quart.

A només dues voltes per al desenllaç, Rins ha gastat les últimes forces i ha avançat Márquez, però el vigent campió ha tornat el cop 'ipso facto'. Aquest duel ha afavorit Viñales, que se'ls ha tirat a sobre i ha estat testimoni de luxe del triomf definitiu del barceloní, arran d'una ofensiva per dins de la traçada i que ha batut 'in extremis' al de Cerbera.

Després d'aquesta lluita, el segon lloc li ha servit a Márquez per sumar 20 punts al seu caseller de la classificació general; avantatja ara en 78 a 'Dovi', que a més ha vist com el propi Viñales ha aconseguit el premi extra d'entrar de ple en la lluita pel subcampionat.