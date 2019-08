Quintana s'imposa a Calp i Roche és el nou líder de la Vuelta 2019

El ciclista colombià Nairo Quintana del Movistar Team es va adjudicar ahir la segona etapa de la Vuelta a España 2019, disputada entre Benidorm i Calp sobre uns dos-cents quilòmetres, una etapa tranquil·la fins la pujada a l'Alt de Puig de Llorença en el tram final, i va impulsar-lo fins el segon lloc de la general, a només dos segons del francès Nicolas Roche del Team Sunweb, nou líder de la prova. La breu pujada de tres quilòmetres a la Cumbre del Sol va trencar les cames i va seleccionar els més forts. Diversos grups es van formar fins que sis corredors van posicionar-se al capdavant amb una vintena de segons respecte els altres. El líder Miguel Ángel López de l'equip Astana es va quedar en un segon grup i així va despedir-se del mallot vermell. Quintana, Rigoberto Urán, Mikel Nieve, Primoz Roglic, Fabio Aru i Roche semblava que se la podien jugar a l'sprint final però Quintana va llançar el seu atac a falta de tres quilometres per acabar l'etapa. Un atac que no va tenir resposta, fent que el colombià creués la línia de meta amb cinc segons sobre la resta de corredors. Les bonificacions de la línia de meta van deixar Roche com a nou líder de la classificació general amb Quintana segon a només dos segons d'ell.

El colombià va mostrar-se molt content després de la victòria perquè, segons ell, havia estat un triomf particular que gràcies a l'ajuda de tot l'equip de Movistar Team no hagués sigut possible.