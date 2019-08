Un penal fa justícia a Olot

L'Olot tenia ahir la gran primera prova de la temporada davant l'Ebro de Manolo Sanlúcar i no va defraudar. Els garrotxins van mostrar, de nou, la seva versió més sòlida en defensa i Héctor Simón va transformar un penal al minut 83 per donar els primers tres punts del curs al conjunt volcànic, que per dos cops havia topat amb el travesser.

Durant la primera meitat ambdós equips van mostrar moltes imprecisions, com acostuma a passar en els primers enfrontaments de la competició. L'Ebro ja va demostrar en els primers 45 minuts que aquest curs no només han reestructurat tota la plantilla i ha canviat l'entrenador, sinó que practicaran un futbol més basat en el domini de l'esfèrica. D'altra banda, l'Olot va seguir fidel a la seva filosofia. Construir des de darrere i dipositar les tasques de creació a Héctor i Eloi. La sorpresa va ser en l'atac, ja que Garrido no va fer jugar cap davanter com a titular. Kilian i Xumetra va ser el duet de davanters en l'inici.

La primera ocasió del matx la va tenir l'Ebro al minut 17 després d'una jugada individual d'Adrià de Mesa. El lleidatà va desfer-se d'Aspar amb una finta i va filtrar una passada de la mort cap a Álvaro, qui no va aconseguir rematar amb eficàcia. Pocs minuts més tard, Fran García va posar a prova Ballesté amb un xut potent i centrat, però el barcelonès la va refusar amb contundència. Els garrotxins van respondre al minut 27 amb un u contra u d'Héctor, que va intentar superar Salva de la Cruz amb una vaselina. El porter del conjunt aragonès va evitar el primer gol de l'enfrontament. Abans de finalitzar la primera meitat, l'Olot va tornar a disposar d'una bona ocasió. Blázquez va estavellar al travesser una falta directa provocada per Eloi Amagat. L'acció va ser polèmica, ja que els jugadors locals reclamaven penal.

Durant la segona meitat va romandre la igualtat. Ambdós conjunts dominaven per fases i intentaven construir jugades amb paciència. La intenció no es veia reflectida en resultats i les ocasions no arribaven, fins que al minut 70 va entrar Natalio per Xumetra i al 75 va tenir l'ocasió més clara del partit. Blázquez va enviar un servei de banda directe a l'àrea, Masó la va pentinar i el valencià va estavellar la pilota al travesser.

L'entrada de Pedro del Campo al terreny de joc va permetre el control absolut als de Garrido, que van començar a enfonsar l'Ebro a camp propi i Pep Chavarría va començar a convertir-se en el protagonista del partit amb contínues incursions per banda. Tot i això, les seves centrades no trobaven rematador. El gol olotí va arribar al minut 83 després que Héctor Simón transformés un penal provocat per Kilian Grant, qui va aprofitar una patinada d'Espín per fer-se amb l'esfèrica i desfer-se d'ell.

A partir de l'1 a 0, els de Garrido van dosificar els seus esforços en atac i van intentar defensar amb la pilota sense arriscar amb passades verticals. Els de la Garrotxa van mantenir el marcador fins al xiulet final i comencen la temporada de la millor manera possible: una victòria al costat de la seva gran afició.