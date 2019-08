L'Europa iguala un 2-0 a Figueres

El Figueres va disputar ahir el darrer partit de preparació abans de començar una altra temporada al grup català de Tercera Divisió. El municipal de Vilatenim va rebre un dels rivals que es trobaran els empordanesos durant el curs, l'Europa. El xoc va començar amb els empordanesos més intensos que el seu rival, fent que la primera meitat el marcador fos d'un gol a zero gràcies a la diana de Bora a la mitja hora de partit. La represa va ser similar, amb els figuerencs pressionant. De fet, els de Xavi Agustí van ampliar les diferències gràcies a un gol de Pepu Soler al minut 56. Amb el dos a zero semblava que el partit estigués resolt, però no va ser així. Els barcelonins encara havien de dir-hi la seva. L'Europa va poder empatar el marcador, resultat final, amb els gols de Serra i Cano.