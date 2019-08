Final d'infart i victòria per només tretze mil·lèsimes per a Àlex Rins

El barceloní Àlex Rins (Suzuki GSX RR) va aconseguir el seu segon triomf de la temporada en imposar-se per tretze mil·lèsimes de segon a Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en el Gran Premi de Gran Bretanya de Moto GP disputat al circuit de Silverstone amb Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) ocupant la tercera plaça d'un podi íntegrament català. Rins va saber esperar el moment oportú per atacar Márquez on menys s'ho esperava, perquè el líder del Mundial va saber tancar totes les portes al seu rival. Menys l'última, en què Rins sabia que el pilot de Cervera s'hauria d'obrir i es va fer un lloc per l'interior per aconseguir una de les victòries més ajustades de la temporada. L'esforç va ser de tal magnitud que, després de passar la línia d'arribada, la moto de Márquez es va quedar sense gasolina i va tornar al seu box amb una moto dels comissaris del circuit. Tot i el segon lloc, Márquez augmenta el seu avantatge en la provisional del mundial fins als 78 punts d'avantatge sobre Andrea Dovizioso, que no va puntuar, i Àlex Rins ja ocupa la tercera posició del campionat.

Márquez va sortir com una exhalació amb Rossi enganxat al darrere, mentre que el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) va perdre el control de la seva moto, va rodar per terra i va involucrar en el seu error l'italià Andrea Dovizioso, que va envestir la moto del francès. Quartararo va veure com la Suzuki GSX RR d'Àlex Rins feia quelcom estrany i instintivament va tocar el fre davanter de la seva moto. Tant Dovizioso com Quartararo van ser atesos per les assistències mèdiques, encara que, en el cas del francès, va tornar al seu box pel seu propi peu, però no l'italià, que, encara que va aixecar el polze de la mà dreta, va sortir en llitera cap a la clínica del circuit.

Márquez va protagonitzar diverses voltes ràpides per intentar aconseguir una cursa en solitari, però Àlex Rins semblava en condicions d'aguantar el seu ritme i Rossi, després de refer-se de l'error, va intentar acostar-se novament a tots dos; tal com va intentar Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), el pilot de Roses, que s'havia quedat una mica despenjat. No va ser fins al principi de la novena volta quan Àlex Rins va preparar el seu avançament a Marc Márquez, que va fer l'efecte de deixar-lo passar tres revolts més tard per tornar-li l'avançament i recuperar el lideratge en una acció també premeditada del pilot de Suzuki, que només va beneficiar Maverick Viñales, que havia superat Valentino Rossi i va passar d'estar a menys de tres segons a situar-se a dos.

A dues voltes del final ho va intentar Rins per primera vegada però Márquez va respondre de seguida i tots dos van entrar emparellats a la recta de meta. Amb Rins per fora i amb Viñales cada vegada més a prop, es complia el presagi d'una última volta d'infart, finalitzada amb l'avançament a última hora de Rins a Márquez. Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) va acabar catorzè, molt lluny del cap de cursa però beneficiat pels abandonaments que es van produir.



Augusto Fernández i Marcos Ramírez guanyen a Moto2 i Moto3

El pilot espanyol Marcos Ramírez (Leopard Racing) va guanyar la cursa de Moto3 i el seu compatriota Augusto Fernández (FLEXBOX HP 40) el va emular en Moto2, en dues proves marcades per les caigudes dels també espanyols i candidats a guanyar el títol mundial, Aron Canet (Sterilgarda Max Racing) -va aixecar-se per acabar tretzè-, en la categoria petita, i Àlex Márquez (Estrella Galícia 0,0 Marc VDS), en la mitjana. Luthi no va saber aprofitar la caiguda de Márquez, perquè va acabar vuitè, mentre que Dalla Porta va ser tercer. El gironí Albert Arenas va caure a la volta 13 i no va acabar la prova.