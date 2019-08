Diego López salva un punt

Amb aquest empat el conjunt entrenat per David Gallego aconsegueix el primer punt a la Lliga.

L'Espanyol va empatar a zero ahir en la seva visita a Mendizorrotza i així aconsegueix el primer punt a la Lliga. El porter Diego López, que va salvar el seu equip en el temps de descompte amb dues grans aturades, va ser qui més va contribuir a l'èxit.

El partit amb prou feines va tenir ocasions a la primera meitat i es va animar en una segona part que va anar de menys a més. El duel va estar prop de guanyar-lo el conjunt local, però Diego López va desbaratar dues ocasionsclares de Borja Sainz i Rubén Duarte pràcticament consecutives.

L'equip de David Gallego es va apoderar de la pilota des de l'arrencada del partit, però el conjunt basc, amb molts homes al centre del camp, va recuperar diverses pilotes i va intentar atacar de manera directa la porteria blanc-i-blava. El primer avís destacat va ser de l'Alabès, en el minut 12 quan la pressió va donar els seus fruits i una de les recuperacions de pilota va derivar en una bona passada amb deteniment d'Aleix Vidal sobre Lucas Pérez, però al davanter se li va anar el tir per damunt de la porteria rival. Els catalans insistien a sortir amb la pilota jugada però no van aconseguir desfer-se de la pressió que va exercir el conjunt local des de l'inici. Cap dels dos equips va voler arriscar i el xoc se'n va anar al descans amb empat a zero al marcador.

Al començament de la segona meitat els protagonistes van ser els homes d'Asier Garitano, que van tancar per moments els visitants i amb l'entrada de Joselu van sumar més homes als voltants de l'àrea de Diego López, a qui van estar a prop de batre entre Lucas Pérez i el mateix davanter germànic-espanyol. El debutant Corchia va tenir a les botes la millor ocasió fins al moment per obrir el marcador després de retallar Adrián Marín però el seu xut el va treure Pacheco en el minut 60 amb una gran estirada per sorta. L'entrada de Wu Lei va aportar frescor als espanyolistes, que van buscar a la seva millor arma ofensiva en una recta final trepidant. Però finalment van ser els locals qui van estar més a prop del gol, topant sempre amb Diego López.