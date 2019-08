Dissabte l'equip bavarès va jugar el segon partit de l'actual Bundesliga. Ho va fer amb una victòria per 0-3 a l'estadi del Schalke 04 gràcies al hat-trick del davanter polonès Robert Lewandowski. El partit va servir per veure per primer cop el migcampista brasiler Philippe Coutinho vestint la samarreta del conjunt alemany. Va entrar al camp al minut dotze de la segona part.